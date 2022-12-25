Эдди Хау: «Для нас «Лестер» является очень опасным соперником»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Англии против «Лестера».

«Я думаю, что это топ-команда с отличным тренером. По моему мнению, это никогда не менялось, даже несмотря на то, что у них было трудное начало сезона. Качество работы Брендана Роджерса, я думаю, всегда бросается в глаза в его командах, и если вы посмотрите на игроков, то увидите их прогресс. Мы очень уважаем их, я думаю, что это отличная футбольная команда, и я думаю, что у них вернулась уверенность. Они очень опасный соперник для нас», — цитирует пресс-служба клуба Хау.

«Лестер» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Ньюкасл» располагается на 3-й строчке с 30 баллами.

Матч «Лестер» — «Ньюкасл» пройдет завтра, 26 декабря. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.