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Сегодня, 16:43

Эдди Хау: «Для нас «Лестер» является очень опасным соперником»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Англии против «Лестера».

«Я думаю, что это топ-команда с отличным тренером. По моему мнению, это никогда не менялось, даже несмотря на то, что у них было трудное начало сезона. Качество работы Брендана Роджерса, я думаю, всегда бросается в глаза в его командах, и если вы посмотрите на игроков, то увидите их прогресс. Мы очень уважаем их, я думаю, что это отличная футбольная команда, и я думаю, что у них вернулась уверенность. Они очень опасный соперник для нас», — цитирует пресс-служба клуба Хау.

«Лестер» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Ньюкасл» располагается на 3-й строчке с 30 баллами.

Матч «Лестер» — «Ньюкасл» пройдет завтра, 26 декабря. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Лестер
ФК Ньюкасл Юнайтед
Брендан Роджерс
Эдди Хау
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