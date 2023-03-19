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Сегодня, 10:40

Конте об игре «Тоттенхэма»: «Я вижу 11 эгоистичных футболистов, которые не выкладывают душу»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте раскритиковал игроков клуба после упущенной победы над «Саутгемптоном» (3:3) в 28-м туре АПЛ.

«Худшая ситуация — это то, что происходило на поле. Что происходило последние несколько месяцев. Что происходит в моем втором сезоне здесь. Я думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы высказаться, потому что считаю, что наше сегодняшнее выступление неприемлемо.

Думаю, что лучше углубиться в проблему — мы не команда. У нас 11 игроков, которые выходят на поле. Но я вижу эгоистичных футболистов, которые не хотят помогать друг другу и не вкладывают сердце. В начале дня я хотел скрыть сложившуюся ситуацию, пытаясь словами поднять моральный дух игроков.

Если вы хотите быть сильной командой, самое главное — это огонь в глазах и желание. И показывать это нужно в каждом моменте», — цитирует тренера Football Italia.

«Шпоры» упустили победу над «святыми» после того, как вели в счете 3:1.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28 матчах. «Саутгемптон» располагается на последнем, 20-м месте — 23 очка.

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Антонио Конте
ФК Саутгемптон
ФК Тоттенхэм Хотспур
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