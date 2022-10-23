Конте: «Если «Тоттенхэм» хочет играть в АПЛ и ЛЧ, нужно укреплять состав»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:2) в 13-м туре АПЛ.

«До первого пропущенного гола мы создали много моментов. Возможно, при лучшей реализации мы смогли бы забить. Потом был еще один эпизод, но я не хочу комментировать решение судьи. Второй гол получился в контратаке. Потом было очень трудно отыграться. Старались. Забили гол. Но не сделали достаточно.

Надо справляться с трудной ситуацией. Если мы хотим играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, нужно укреплять состав. Когда ты играешь, играешь и играешь, случаются травмы. Когда выбывают три-пять игроков, это становится проблемой для команды вроде «Тоттенхэма», — приводит слова Конте BBC.

«Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд и занимает третье место в АПЛ (23 очка). В следующем туре комнада сыграет на выезде с «Борнмутом» 29 октября.