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23 октября, 22:41

Артета про ничью с «Саутгемптоном»: «Должны были победить, но винить можно только себя»

Артета недоволен ничьей «Арсенала» с «Саутгемптоном»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недоволен ничьей с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Есть ощущение, что мы потеряли два очка, особенно учитывая нашу игру в начале матча и созданные нами моменты. Должны были победить. Но винить можно только себя. Думаю, то, как мы играли в первом тайме, отличается от нашей игры во втором, особенно в том, что касается владения мячом. Сегодня мы должны были победить и не снижать планку во втором тайме», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии, имея на счету 28 очков. В следующем туре команда сыграет дома с «Ноттингемом» 30 октября.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11670/12728547/southampton-1-1-arsenal-mikel-arteta-critical-of-gunners-after-missing-chance-to-restore-four-point-lead
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Саутгемптон
Микель Артета
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