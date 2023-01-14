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Сегодня, 21:49

Конте — о матче с «Арсеналом»: «Дерби — это всегда особенная игра»

Мария Гусева
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

«Каждое дерби очень сложное, потому что вы начинаете жить этим матчем за много дней до его начала. Дерби — это всегда особенная игра. При этом речь идет о получении трех очков. Это самое главное. Нам нужно быть сильными... сильным ментально. Нужно проявить желание и волю, чтобы получить три очка. Это очень важно, нас ждет матч с командой, которая является лидером лиги», — цитирует пресс-служба клуба Конте.

«Арсенал» с 44 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» идет пятым (33 очка). Команды сыграют между собой 15 января, начало встречи 19.30 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Антонио Конте
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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