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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».
«Каждое дерби очень сложное, потому что вы начинаете жить этим матчем за много дней до его начала. Дерби — это всегда особенная игра. При этом речь идет о получении трех очков. Это самое главное. Нам нужно быть сильными... сильным ментально. Нужно проявить желание и волю, чтобы получить три очка. Это очень важно, нас ждет матч с командой, которая является лидером лиги», — цитирует пресс-служба клуба Конте.
«Арсенал» с 44 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» идет пятым (33 очка). Команды сыграют между собой 15 января, начало встречи 19.30 мск.
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