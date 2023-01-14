Джейми Каррагер: «Сейчас в премьер-лиге никто не обороняется хуже «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение клуба от «Брайтона» в матче 20-го тура чемпионата Англии (0:3).

«Сейчас в премьер-лиге никто не обороняется хуже «Ливерпуля». К счастью, за него играет лучший вратарь, что позволяет не опуститься в таблице еще ниже», – написал Каррагер в своих социальных сетях.

«Ливерпуль» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Англии после возобновления турнира в 2023 году. Команда опустилась на 8-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги (28 очков).