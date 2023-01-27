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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас согласился перейти в «Ноттингем Форест», сообщает L'Equipe.
36-летний голкипер сообщил руководству английского клуба, что готов перейти в команду.
Теперь «Ноттингему» предстоит договориться с «ПСЖ» об условиях перехода Наваса. Возможны как аренда с обязательным выкупом, так и полноценный трансфер.
Ранее Навас отказался от перехода в «Аль-Наср», за который с недавних пор выступает Криштиану Роналду, так как хотел выступать в Европе. Интерес к Кейлору проявлял не только «Ноттингем», но и «Борнмут», однако предложение «лесников» поступило раньше и было более конкретным.
Навас присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 1 матч и пропустил 1 мяч.
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