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Сегодня, 17:44

Кейлор Навас согласился перейти в «Ноттингем Форест»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас согласился перейти в «Ноттингем Форест», сообщает L'Equipe.

36-летний голкипер сообщил руководству английского клуба, что готов перейти в команду.

Теперь «Ноттингему» предстоит договориться с «ПСЖ» об условиях перехода Наваса. Возможны как аренда с обязательным выкупом, так и полноценный трансфер.

Ранее Навас отказался от перехода в «Аль-Наср», за который с недавних пор выступает Криштиану Роналду, так как хотел выступать в Европе. Интерес к Кейлору проявлял не только «Ноттингем», но и «Борнмут», однако предложение «лесников» поступило раньше и было более конкретным.

Навас присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 1 матч и пропустил 1 мяч.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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15%

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Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Кейлор Навас
ФК Ноттингем Форест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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