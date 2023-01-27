Дэвид Мойес поделился мнением о будущем нападающего «Вест Хэма» Антонио

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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о будущем нападающего Майкла Антонио.
«Антонио сказал о том, что может уйти. Иногда игроки делают такой выбор, некоторые из них хотят уйти. Но мы хотим видеть Антонио здесь, хотим, чтобы он хорошо играл, забивал голы», — приводит слова Мойеса Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» хочет купить Антонио.
В сезоне-2022/23 32-летний футболист забил 5 голов и сделал 4 результативных передачи в 26 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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Основные источники исследования