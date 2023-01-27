Бьелса хотел до лета возглавить молодежную команду «Эвертона»

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Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса не возглавит «Эвертон», сообщает The Athletic.
67-летний специалист хотел возглавить молодежку «Эвертона» до лета, пока его штаб работал бы с главной командой. Так Бьелса хотел получить больше времени для подготовки к следующему сезону, а уже летом возглавил бы «Эвертон».
На данный момент основным претендентом на пост главного тренера «ирисок» является Шон Дайч.
В понедельник, 23 января, ливерпульская команда уволила с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда, 44-летний специалист возглавлял «Эвертон» с января 2022 года.
«Эвертон» находится в зоне вылета АПЛ, располагаясь на 19-й позиции. До спасительной 17-й позиции — 2 очка.
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