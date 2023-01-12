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Сегодня, 11:12

Грэм Поттер отметил человеческие качества игроков «Челси»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о разговоре с Тьяго Силвой, Аспиликуэтой, Жоржиньо и Матео Ковачичем по поводу положения команды. Он отметил, что беседа получилась хорошая, так как игроки проявили свои человеческие качества.

«Игроки честны, они хотят взять на себя ответственность. Они хотят совершенствоваться, хотят побеждать. Нам во многом повезло. В то же время мы переживаем трудный момент, и это проблемы, которые затрагивают и игроков. Они люди. Я знаю, что им платят за то, чтобы они выполняли свою работу, но они не роботы. На них все еще влияют результаты и переходный этап в клубе, но я действительно впечатлен ими», — цитирует Поттера официальный сайт «Челси».

Лондонцы идут на 10-м месте в таблице АПЛ. 12 января клуб сыграет с «Фулхэмом». Начало — в 23.00 мск.

ФК Челси
Грэм Поттер
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