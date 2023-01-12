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Сегодня, 11:32

Гюндоган — о вылете «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги: «Допустили много ошибок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о поражении от «Саутгемптона» (0:2) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Очень разочаровывает не только результат, но и игра. Это определенно не то, чего мы хотели. У нас были надежды пройти дальше в Кубке, но с таким выступлением не было никаких шансов. С нашей стороны этого было недостаточно.

Есть несколько моментов в контроле мяча, мы были недостаточно агрессивны, не выигрывали единоборства, давая им возможность играть. С мячом мы допустили много ошибок, пропустили много передач, слишком легко отдали им мяч, и это привело к двум голам. Мы были недостаточно хороши, чтобы создавать моменты, недостаточно хороши, чтобы забить гол», — приводит слова Гюндогана официальный сайт «Сити».

Следующим соперником «Саутгемптона» будет «Ньюкасл». Первый матч 1/2 финала пройдет 23 января.

Илкай Гюндоган
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
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