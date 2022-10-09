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Сегодня, 15:28

Гвардиола хочет предложить отцу Холанна стать поваром в «Манчестер Сити»

Алина Савинова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил, что отец нападающего Эрлина Холанна должен готовить для всей команды.

«Мы можем сделать предложение, чтобы отец Эрлина приезжал готовить для нас. Если в этом секрет успеха Эрлина, я собираюсь убедить Хальдуна привести его сюда! Но я думаю, что есть не только один секрет», — приводит слова

Ранее 22-летний форвард объяснил свою результативность тем, что перед каждым домашним матчем ест лазанью, которую готовит ему отец.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле нынешнего года. Он забил 19 голов и сделал 3 результативных передачи в 12 матчах за «горожан».

Источник: https://www.msn.com/en-gb/sport/football/pep-guardiola-alfie-haaland-can-be-man-city-chef-if-lasagne-is-behind-erlings-form/ar-AA12ImjW
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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