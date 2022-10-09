Гвардиола хочет предложить отцу Холанна стать поваром в «Манчестер Сити»

Сегодня, 15:28
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил, что отец нападающего Эрлина Холанна должен готовить для всей команды.
«Мы можем сделать предложение, чтобы отец Эрлина приезжал готовить для нас. Если в этом секрет успеха Эрлина, я собираюсь убедить Хальдуна привести его сюда! Но я думаю, что есть не только один секрет», — приводит слова
Ранее 22-летний форвард объяснил свою результативность тем, что перед каждым домашним матчем ест лазанью, которую готовит ему отец.
Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле нынешнего года. Он забил 19 голов и сделал 3 результативных передачи в 12 матчах за «горожан».