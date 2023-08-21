Гвардиола — о продлении Силвы и Уокера: «Надеюсь, это произойдет. Это будет моя мечта!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Бернарду Силвой и защитником Кайлом Уокером.

«Это будет моя мечта! То же самое и с Кайлом Уокером. Надеюсь, это произойдет. От всего сердца я желаю, чтобы это произошло», — приводит слова Гвардиолы BeanymanSports.

Ранее 29-летний португалец дал устное согласие на подписание нового контракта с «Манчестер Сити». Уокер, которым интересовалась «Бавария», также близок к продлению договора.