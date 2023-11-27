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Сегодня, 15:55

Гвардиола: «Трансфер Аканджи просто вау, он может сыграть на трех позициях»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о защитнике «горожан» Мануэле Аканджи.

«Какой трансфер сделал «Ман Сити». Просто вау. Он может закрыть позиции крайнего защитника, центрального защитника и опорного полузащитника. Когда он выходит в финальную треть, то может делать передачи. Он быстр и силен», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

Также тренер «Манчестер Сити» отметил спортивного директора клуба Чики Бегиристайна. «Какого игрока привел ко мне в команду Бегиристайн», — подчеркнул наставник «МанСити».

Аканжи перешел в «Манчестер Сити» в 2022 году из дортмундской «Боруссии». В сезоне-2023/24 28-летний защитник сборной Швейцарии провел 15 игр за «горожан» во всех турнирах, забил 3 гола.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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