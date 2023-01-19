Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о результатах «Арсенала» под руководством Микеля Артеты. Ранее специалист работал в манчестерском клубе.

«Я очень доволен успехом Артеты. Микель до сих пор не знает, что я многому у него научился, когда он работал в «Манчестер Сити», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед игрой с «Тоттенхэмом».

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» в чемпионской гонке на 8 очков.