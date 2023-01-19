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Сегодня, 10:54

Клуб АПЛ интересуется голкипером Кейлором Навасом

Виктория Кравченко
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«Ноттингем» интересуется 36-летним голкипером «ПСЖ» Кейлором Навасом, сообщает The Athletic. Ранее футболист отказался от перехода в «Аль-Наср».

Навас присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 1 матч и пропустил 1 мяч.

В «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду, который долгое время был одноклубником костариканца в «Реале».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф2(0)

21%

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Кейлор Навас
ФК Ноттингем Форест
0
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