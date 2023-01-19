Клуб АПЛ интересуется голкипером Кейлором Навасом

«Ноттингем» интересуется 36-летним голкипером «ПСЖ» Кейлором Навасом, сообщает The Athletic. Ранее футболист отказался от перехода в «Аль-Наср».

Навас присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 1 матч и пропустил 1 мяч.

В «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду, который долгое время был одноклубником костариканца в «Реале».