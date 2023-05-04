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Гвардиола — о 1000-м голе «Сити» под его руководством: «Конечно, я горжусь этим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ признался, что гордится 1000-м голом команды под его руководством.

«Конечно, я горжусь. Этот гол — это момент удовольствия для наших болельщиков, и они наслаждались этим 1000 раз. Мы продолжаем двигаться вперед», — цитирует BBC Гвардиолу.

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. Клуб под руководством 52-летнего специалиста провел 404 матча, одержал 299 победы, при 47 ничьих и 58 поражениях.

3&nbsp;мая. Манчестер Сити&nbsp;&mdash; Вест Хэм&nbsp;&mdash; 3:0. Эрлин Холанн. Холанн побил великий рекорд и ведет «Ман Сити» к титулу, Гризманн помог «Атлетико» обойти «Реал», Гайч забил в свои
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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