Сегодня, 07:15
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ признался, что гордится 1000-м голом команды под его руководством.
«Конечно, я горжусь. Этот гол — это момент удовольствия для наших болельщиков, и они наслаждались этим 1000 раз. Мы продолжаем двигаться вперед», — цитирует BBC Гвардиолу.
Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. Клуб под руководством 52-летнего специалиста провел 404 матча, одержал 299 победы, при 47 ничьих и 58 поражениях.