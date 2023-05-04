Гвардиола — о 1000-м голе «Сити» под его руководством: «Конечно, я горжусь этим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ признался, что гордится 1000-м голом команды под его руководством.

«Конечно, я горжусь. Этот гол — это момент удовольствия для наших болельщиков, и они наслаждались этим 1000 раз. Мы продолжаем двигаться вперед», — цитирует BBC Гвардиолу.

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. Клуб под руководством 52-летнего специалиста провел 404 матча, одержал 299 победы, при 47 ничьих и 58 поражениях.