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Сегодня, 14:56

Хомуха: «Зенит» не угадал с Фернандесом, такие трансферы вредят имиджу клуба»

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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил появившуюся новость о том, что защитник клуба Марио Фернандес не сыграет за сине-бело-голубых в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

«Зениту» необходимо найти футболиста с российским паспортом на позицию правого защитника. После этого надо расставаться с Фернандесом. Можно также пригласить молодого, перспективного игрока из академии. «Зенит» не угадал с трансфером Фернандеса. Он много времени не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

33-летний Фернандес стал игроком «Зенита» в июле 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за команду из Санкт-Петербурга 18 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.

В четверг, 9 мая, стало известно, что Фернандес может завершить карьеру ближайшим летом.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Хомуха
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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