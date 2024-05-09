Хомуха: «Зенит» не угадал с Фернандесом, такие трансферы вредят имиджу клуба»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил появившуюся новость о том, что защитник клуба Марио Фернандес не сыграет за сине-бело-голубых в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

«Зениту» необходимо найти футболиста с российским паспортом на позицию правого защитника. После этого надо расставаться с Фернандесом. Можно также пригласить молодого, перспективного игрока из академии. «Зенит» не угадал с трансфером Фернандеса. Он много времени не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

33-летний Фернандес стал игроком «Зенита» в июле 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за команду из Санкт-Петербурга 18 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.

В четверг, 9 мая, стало известно, что Фернандес может завершить карьеру ближайшим летом.