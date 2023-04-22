Гвардиола: «Мы до сих пор не знаем, что будет с Гюндоганом в будущем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход полузащитника Илкая Гюндогана.

«Мы до сих пор не знаем, что будет с Гюндоганом в будущем. Он на 100 процентов сосредоточен на настоящем. Что произойдет в будущем, то произойдет. Он заслужил лучшее», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 32-летний немец может продолжить карьеру в «Барселоне». Действующее соглашение игрока с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона.

В текущем сезоне Гюндоган провел 40 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.