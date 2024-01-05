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Сегодня, 20:24

Гвардиола рассказал, когда Де Брейне и Холанн смогут выйти на поле

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о физическом состоянии игроков команды Кевина Де Брейне, Эрлина Холанна и Жереми Доку.

«Последние две или три тренировки они провели вместе с нами. Джереми чувствует себя очень хорошо, Кевин тоже. Де Брейне отсутствовал уже долгое время, поэтому нам нужно набраться терпения и давать ему подходящее игровое время, как и Джереми. Эрлин чувствует себя немного лучше, но с ним нам нужно быть осторожнее. Не знаю насчет воскресенья, насчет «Ньюкасла», но к остальным [играм] они будут готовы», — сказал Гвардиола.

Де Брейне в августе получил травму подколенного сухожилия. У Холанна в декабре был стрессовый перелом стопы, а Доку в этом же месяце столкнулся с мышечным недомоганием.

На данный момент «Манчестер Сити» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. 13 января горожане сыграют против «Ньюкасла». Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/every-word-pep-guardiola-man-28395737
Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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