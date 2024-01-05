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Сегодня, 15:10

«ПСЖ» намерены заплатить за Гимарайнса 115 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса и готов заплатить за него 115 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По информации источника, в трансфере лично заинтересован главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Отмечается, что в «Ньюкасле» не хотят расставаться с игроком.

26-летний футболист в октябре продлил контракт с «Ньюкаслом». Новое соглашение бразильца рассчитано до 2028 года.

В текущем сезоне Гимарайнс сыграл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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