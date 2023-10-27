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27 октября, 18:40

Гвардиола рассказал об ожиданиях от матча «Манчестер Сити» с «МЮ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от своей команды в матче 10-го тура АПЛ.

«Я хочу посмотреть на наш менталитет в воскресенье на «Олд Траффорд». У нас много побед. Вопрос не в том, выиграем ли мы, а в том, что произойдет дальше. Я хочу, чтобы моя команда доказала, что у нее правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх», — сказал тренер на пресс-конференции.

Матч «МЮ» — «Ман Сити» состоится 29 октября. Начало — в 18.30 мск. Подопечные Тен Хага занимают 8-е место, набрав 15 очков. «Сити» располагается на 2-й строчке с 21 баллом.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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