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27 октября, 18:18

Тен Хаг рассказал, что FA расследует пост Гарначо

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что Футбольная ассоциация Англии (FA) расследует дело вингера клуба Алекса Гарначо, который выложил пост про вратаря Андре Онана.

Аргентинец прикрепил к фото с кипером эмодзи гориллы после матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0). Вратарь в концовке матча отразил пенальти.

«На данный момент мы ведем переговоры с FA. Я хочу подчеркнуть, что мы едины в этом вопросе. Вы видели это по посту Андре», — цитирует тренера Sky Sports.

Онана не считает пост Гарначо про него расистским: «Он означал, что я сильный»

Андре Онана
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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