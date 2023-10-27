Тен Хаг рассказал, что FA расследует пост Гарначо

27 октября, 18:18
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что Футбольная ассоциация Англии (FA) расследует дело вингера клуба Алекса Гарначо, который выложил пост про вратаря Андре Онана.
Аргентинец прикрепил к фото с кипером эмодзи гориллы после матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0). Вратарь в концовке матча отразил пенальти.
«На данный момент мы ведем переговоры с FA. Я хочу подчеркнуть, что мы едины в этом вопросе. Вы видели это по посту Андре», — цитирует тренера Sky Sports.
Онана не считает пост Гарначо про него расистским: «Он означал, что я сильный»