КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:24

Кейн: «При Почеттино были некоторые ценности, которые «Тоттенхэм» утратил в последние несколько лет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн ответил на вопрос о том, что клуб утратил со времен работы Маурисио Почеттино в клубе.

«У нас была хорошая смесь молодых и опытных игроков. В футболе невозможно щелкнуть пальцами, вернуться к хорошим временам и сказать: «Давайте сделаем все, как было», потому что каждый сезон и каждая ситуация разные. Но я чувствую, что в то время существовали некоторые ценности и определенная культура, которые действительно помогли нам добиться того, чего мы добились.

Так что, возможно, мы частично утратили это за последние несколько лет, и нужно оглянуться назад и увидеть, что хорошего мы можем извлечь из этого, и попытаться реализовать это в будущем», – цитирует Кейна Sky Sports.

После 33 матчей «Тоттенхэм» с 54 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Почеттино тренировал лондонцев с 2014 по 2019 годы. В последний год его работы «шпоры» вышли в финал Лиги чемпионов, в котором уступили «Ливерпулю» (0:1).

Гарри Кейн
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Абсолютно не согласен, что с классическими шахматами все хорошо». Карлсен вновь атакует ФИДЕ
Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
CNN назвал затягивающие контрнаступление ВСУ факторы
Слуцкий заявил о готовности РФ поставлять Кубе топливо и зерно
WP назвала несогласные с позицией США по Украине страны
Спикер парламента Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола — о Гюндогане: «Он является футболистом с идеальной специализацией»

«ПСЖ» интересуется форвардом «Реймса» Балогуном