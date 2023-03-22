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Харри Реднапп: «Я бы хотел вернуться в «Тоттенхэм». Если попросят, будет трудно отказать»

Иван Торопцев
Корреспондент
Харри Реднапп.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп заявил, что готов возобновить карьеру ради возвращения в лондонский клуб.

«Если кто-то попросит, будет трудно сказать «нет». Когда любишь, сложно отказать. В случае ухода Конте главным тренером до конца сезона может стать молодой Райан Мэйсон? Я бы мог помочь ему, было бы здорово. Я думаю, опытный специалист мог бы принести пользу молодому, даже если речь идет о паре недель совместной работы. Можно поделиться идеями, это важно. Тренерство — это отчасти одиночество, поэтому тебе может пригодиться любая помощь», — приводит Sky Sports слова Реднаппа.

Харри Реднапп тренировал «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. Последним местом работы 76-летнего специалиста был «Бирмингем» в 2017 году.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Харри Реднапп
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