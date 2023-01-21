Хендерсон рассказал, почему трудно быть игроком «Ливерпуля»

Сегодня, 12:46
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, какие сложности он испытывает, будучи игроком мерсисайдской команды.
«Я бы не сказал, что быть игроком «Ливерпуля» очень легко. Это великолепно во многих смыслах, и вы знаете, что уровень контроля всегда будет выше, а критика жестче, чем в других клубах. Мы все равно можем использовать этот опыт в качестве дополнительной мотивации для побед. Особенно, когда мы понимаем, что значит быть игроком «Ливерпуля», если мы действительно соответствуем этим строгим критериям», — приводит слова Хендерсона пресс-служба английской команды.
«Ливерпуль» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков за 18 туров.