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Сегодня, 12:46

Хендерсон рассказал, почему трудно быть игроком «Ливерпуля»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, какие сложности он испытывает, будучи игроком мерсисайдской команды.

«Я бы не сказал, что быть игроком «Ливерпуля» очень легко. Это великолепно во многих смыслах, и вы знаете, что уровень контроля всегда будет выше, а критика жестче, чем в других клубах. Мы все равно можем использовать этот опыт в качестве дополнительной мотивации для побед. Особенно, когда мы понимаем, что значит быть игроком «Ливерпуля», если мы действительно соответствуем этим строгим критериям», — приводит слова Хендерсона пресс-служба английской команды.

«Ливерпуль» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков за 18 туров.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jordan-henderson-we-had-positive-performance-now-we-have-back-it
Джордан Хендерсон
Футбол
ФК Ливерпуль
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