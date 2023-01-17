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Сегодня, 17:57

Холанн рассказал о целях в «Манчестер Сити» и сборной Норвегии

Виктория Кравченко
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о целях на 2023 год. Он отметил, что намерен стать ключевым игроком манчестерского клуба, а также квалифицироваться на ЧМ-2026 со сборной Норвегии.

«Моя цель в «Манчестер Сити» — выиграть Лигу чемпионов. Норвегия — очень маленькая страна, с числом жителей примерно в 5,5 миллиона. Но во время чемпионата мира можно увидеть, как сборные маленьких стран делают фантастические вещи. Мы надеемся квалифицироваться на чемпионат мира в 2026 году», — цитирует Холанна Mundo Deportivo.

Футболист лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 21 голом в активе.

Квалификация стартует в марте 2023 года и завершиться в ноябре 2025 года.

ФК Манчестер Сити
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