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Сегодня, 12:32

Романо: Ковачич перешел из «Челси» в «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
Матео Ковачич.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич перешел в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» заплатят «синим» 30 миллионов фунтов стерлингов. 25 миллионов «Челси» получит в качестве гарантированной суммы, еще 5 миллионов — бонусами. В ближайшие дни игрок пройдет медицинское обследование.

В сезоне-2022/23 29-летний хорват провел 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Матео Ковачич
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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