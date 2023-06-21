Романо: Ковачич перешел из «Челси» в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич перешел в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» заплатят «синим» 30 миллионов фунтов стерлингов. 25 миллионов «Челси» получит в качестве гарантированной суммы, еще 5 миллионов — бонусами. В ближайшие дни игрок пройдет медицинское обследование.

В сезоне-2022/23 29-летний хорват провел 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.