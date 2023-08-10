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Сегодня, 17:53

Гвардиола — о требле с «Манчестер Сити»: «Повторить это будет невозможно»

Гвардиола считает, что сделать требл еще раз будет невозможно
Ана Горшкова
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли команда снова сделать требл. В прошлом сезоне «горожане» стали чемпионами Англии, выиграли Кубок страны и Лигу чемпионов.

«Такое бывает раз в жизни. Сделать то, что мы сделали в прошлом сезоне, будет невозможно. В прошлом сезоне мы поднялись на самую высокую гору, но в последние два дня спустились с нее и теперь начинаем снова. У всех одно и то же намерение, и у нас будет много трудностей на пути к вершине горы. Наш футбол, наш уровень, наш менталитет будут определять, каким будет сезон», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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6 августа «Сити» проиграл «Арсеналу» (1:1, пенальти — 4:5) в матче за Суперкубок Англии. Для лондонцев это 17-й трофей в истории.

В первом туре АПЛ команда Гвардиолы встретится с «Бернли». Матч пройдет 11 августа, начало — в 22.00 мск.

52-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 14 трофеев: 5 раз АПЛ, по 2 раза Кубок и Суперкубок страны, 4 раза Кубок лиги и Лигу чемпионов-2022/23.

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Источник: ВВС
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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