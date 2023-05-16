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16 мая, 21:51

Гвардиола: «Мое наследие в «Манчестер Сити» уже исключительно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем наследии в английской команде.

«Определит ли следующий месяц мое наследие в клубе? Оно уже исключительное! Мы не настолько глупы, чтобы не понимать, насколько важен завтрашний день. Возможно, самый важный за все то время, что я провел здесь. Игрокам я говорю: наслаждайтесь моментом, живите этим. Нам невероятно повезло быть здесь. Все в наших руках, зависит от нас, и нам не нужно делать что-то невероятное, нам нужно остаться самими собой и отдать все силы. У меня невероятные чувства к этой команде. Что бы ни случилось завтра, спасибо вам за то, что снова собрали нас здесь», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов завтра, 17 мая. Первая встреча между этими командами завершилась вничью со счетом 1:1.

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