Хулиан Альварес этим летом не уйдет из «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не заинтересован в продаже нападающего Хулиана Альвареса, сообщает 90min.

По данным источника, аргентинский футболист был связан с переездом в другую страну на фоне интереса со стороны «Баварии», но «горожане» довольны его результатами и не хотят терять его в это трансферное окно.

23-летний форвард в сезоне-2022/23 провел 49 матчей, забив 17 голов и отдав 5 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.