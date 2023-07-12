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Сегодня, 07:30

Хулиан Альварес этим летом не уйдет из «Манчестер Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» не заинтересован в продаже нападающего Хулиана Альвареса, сообщает 90min.

По данным источника, аргентинский футболист был связан с переездом в другую страну на фоне интереса со стороны «Баварии», но «горожане» довольны его результатами и не хотят терять его в это трансферное окно.

23-летний форвард в сезоне-2022/23 провел 49 матчей, забив 17 голов и отдав 5 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Источник: 90min
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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