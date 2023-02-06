Хулиан Альварес огорчен итогом матча «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поделился мнением о матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1).

«Горький привкус от матча. У нас были хорошие шансы сократить отставание от «Арсенала», но мы упустили эту возможность, показав при этом хорошую игру. Сделали все, что было в наших силах. Теперь нужно продолжать работать», — цитирует игрока пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» с 45 баллами занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков.