Мейсон о Лангле: «Это именно тот футболист, который нужен «Тоттенхэму»

И.о. главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мейсон прокомментировал будущее защитника Клемана Лангле, арендованного у «Барселоны».

«Переговоры [о выкупе контракта игрока] будут проходить этим летом. Я бы сказал, что Ленгле — именно тот тип игрока, который нам нужен. Он профессионал и отлично себя показывает. Мы поговорим с ним летом», — цитирует Мейсона Mundo Deportivo.

Аренда 27-летнего Ленгле завершится в конце этого сезона. За «Тоттенхэм» французский защитник провел 33 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.