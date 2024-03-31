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31 марта, 20:24

Источник: игроки «Челси» требуют отставки Почеттино

Алина Савинова
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Некоторые игроки «Челси» обратились к руководству клуба с просьбой отправить в отставку главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает HITC.

По информации источника, часть футболистов недовольна работой 52-летнего специалиста в команде. После ничьей с «Бернли» в матче 30-го тура АПЛ (2:2) они выразили руководству «Челси» свою позицию о том, что хотят смены главного тренера в конце сезона.

«Челси» с 40 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре синие сыграют против «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 4 апреля.

Почеттино возглавил команду перед началом сезона-2023/24. До этого он работал в «ПСЖ».

Источник: https://www.hitc.com/en-gb/2024/03/31/exclusive-some-chelsea-players-tell-club-board-to-sack-mauricio-pochettino/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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