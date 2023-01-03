Из-за оскорблений в адрес женщины-лайнсмена матч 6-го дивизиона Англии был прерван на 38 минут

Матч 6-го дивизиона английской нон-лиги между «Скарборо Атлетик» и «Дарлингтон-1883» был прерван из-за оскорблений в адрес женщины-лайнсмена. Игра была остановлена на 54-й минуте после того, как фанаты стали оскорблять помощницу судьи Эмили Карни.

По данным The Guardian, главный арбитр матча Дин Уотсон призвал игроков покинуть поле, чтобы успокоить болельщиков. Прошло 38 минут, прежде чем игра возобновилась.

В первом тайме матч также был прерван из-за оскорблений в адрес девушки.

После матча представители клуба «Дарлингтон» призвали найти виновника инцидента.