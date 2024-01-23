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Сегодня, 11:46

Канчельскис рассказал о самом ярком моменте в своей карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о самом ярком моменте в своей карьере.

«Много достижений, жизнь хорошая. Я не жалуюсь, футбольная карьера прошла здорово. Самое главное, что есть любимая работа сейчас. У меня было много побед в карьере и завоеванных трофеев. Было много интересного, каждый день прекрасный. В моей жизни было памятных дней, рождение моих детей, сейчас я и дедушкой стал. Надо с внучкой увидеться, из-за работы до Лондона доехать не могу. Этап в «Манчестер Юнайтед» самый яркий момент в карьере? Естественно. Это моя первая команда за границей. Можно сказать, что я участвовал в поднятии и развитии «Манчестер Юнайтед». Выиграл чемпионат Англии, Кубки лиги и страны. Это самый запоминающийся момент, было очень громко и интересно», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1990 по 1995 год. Всего за английский клуб он провел 161 матч, забил 36 мячей и отдал 14 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-ya-uchastvoval-v-podnyatii-i-razvitii-manchester-yunaited-326728/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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