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Сегодня, 01:32

Канселу: «Надеюсь остаться в «Манчестер Сити» еще на много лет»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу поделился мнением о своем будущем в английском клубе.

«Мне нужен был период, чтобы адаптироваться, но сейчас я гораздо более интегрирован в команду. Я надеюсь остаться в «Манчестер Сити» еще на много лет, потому что здесь я чувствую себя хорошо», — приводит слова Канселу журналист Фабрицио Романо.

28-летний португалец выступает за «Сити» с лета 2019 года, его контракт заканчивается в 2027 году. В текущем сезоне Канселу провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Жоау Канселу
ФК Манчестер Сити
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