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Сегодня, 16:04

Канте провел часть тренировки с основным составом «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте провел часть тренировки с основным составом команды, сообщает Sky Sports.

31-летний француз начал тренировки со всеми, но потом перешел на индивидуальную подготовку. Ожидается, что через пару недель он сможет набрать необходимую игровую форму.

В текущем сезоне Канте провел 2 матча в АПЛ, в которых не отличился результативными действиями. Из-за травмы подколенного сухожилия он выбыл на несколько месяцев и пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Н`Голо Канте
ФК Челси
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