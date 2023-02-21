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Сегодня, 16:41

Аспиликуэту выписали из больницы. Он продолжает восстановление в расположении «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» сообщил о состоянии здоровья защитника команды Сесара Аспиликуэты.

«Сесара выписали из больницы, у него было сотрясение мозга. Он продолжает восстановление в расположении клуба. Медицинский штаб «Челси» следит за состоянием игрока. Сегодня Аспиликуэта посетил тренировку команды, но не занимался с партнерами», — говорится в заявлении клуба.

На 74-й минуте матча 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1) форвард «святых» Секу Мара попытался пробить «ножницами» в штрафной лондонцев, но попал по голове Аспиликуэте, после чего испанец упал на газон. Медицинская бригада оказывала помощь защитнику на протяжении 9 минут, после этого игрока унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.

Источник: ФК Челси
Сесар Аспиликуэта
ФК Челси
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