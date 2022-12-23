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Сегодня, 22:15

Канте вернется после травмы не раньше конца февраля

Стали известны сроки восстановления Канте после травмы
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Нголо Канте продолжает восстанавливаться после травмы колена. Его возвращение на поле ожидается в конце февраля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт связывает хавбека с «Челси» до конца сезона-2022/2023. Однако ранее появлялась информация, что 31-летний француз уже в январе намерен подписать предварительный договор с «Барселоной».

Последний раз Канте играл еще 14 августа. Канте принял участие в первых двух турах чемпионата Англии и не отличился результативными действиями.

Из-за травмы он пропустил чемпионат мира-2022, который прошел в Катаре.

Н`Голо Канте
ФК Челси
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