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Конте: «Я счастлив в «Тоттенхэме», но сейчас не время говорить о новом контракте»

Мария Гусева
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

«Я могу сказать, что я правда счастлив в «Тоттенхэме», у меня действительно хорошие отношения с игроками и руководством клуба. Мы разговариваем каждый день и пытаемся найти лучшее решение в любой ситуации. Сейчас не время говорить о новом контракте. У нас есть полгода, чтобы посмотреть на ситуацию, а потом принять решение по этому вопросу. Но я действительно счастлив здесь, и это очень важно для меня», — цитирует Sky Sports Конте.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в 2021 году. Срок действующего контракта тренера с клубом истекает летом 2023 года.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 29 очков в 15 матчах.

Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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