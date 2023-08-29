Капитана «Ньюкасла» Ласселлса пытались застрелить во время нападения

На капитана и защитника «Ньюкасла» Джамала Ласселлса напали на улице в центре города Ньюкасл-апон-Тайна, сообщает Daily Mail.

По данным источника, несколько мужчин напали на футболиста и его 19-летнего брата около ночного клуба и угрожали их застрелить. Конфликт начался из-за того, что один из нападавших несколько раз ударил брата Ласселлса локтем в горло.

Очевидцы сообщают, что 29-летний футболист вмешался и оттолкнул одного из мужчин. Затем в капитана «Ньюкасла» бросили бутылку водки, которая чуть не попала ему в голову. После чего группа неизвестных напала на Ласселлса и начала его избивать.

Нападавшие скрыль с места происшествия до прибытия служб экстренной помощи, а брат Ласселлса был доставлен в больницу. В «Ньюкасле» осведомлены о произошедшем. На данный момент полиция ведет расследование.

Ласселлс играет за «Ньюкасл» с 2014 года. За это время он сыграл 225 матчей, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.