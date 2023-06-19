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Сегодня, 09:01

Каскарино: «Сомневаюсь, что Рэшфорд способен стать лидером атаки «МЮ» на ближайшие годы»

Мария Гусева
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Бывший форвард «Челси» Тони Каскарино высказался о возможном продлении контракта нападающего Маркуса Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что 25-летний англичанин станет самым высокооплачиваемым игроком «МЮ», если подпишет новое соглашение.

«Рэшфорд — очень талантливый парень, но заслуживает ли он такую зарплату? — цитирует TalkSport Каскарино. — Он провел отличный сезон, но я сомневаюсь, что он способен стать лидером атаки «МЮ» на ближайшие годы. Он ни разу не забивал 20 голов в АПЛ за сезон, и трудно представить, что он забьет 150 мячей за несколько предстоящих сезонов».

В сезоне-2022/23 Рэшфорд провел 35 матчей в АПЛ, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт форварда истекает летом 2024 года.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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