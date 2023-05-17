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17 мая, 07:58

Катарский шейх сделал улучшенное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
Домашний стадион «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд».
Фото Global Look Press
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Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал улучшенное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

В конце апреля сообщалось, что шейх предложил около 5 миллиардов фунтов за 100 процентов акций клуба. По данным источника, новое предложение значительно превосходит предыдущее. Также Аль Тани готов погасить долги клуба, сумма которых составляет около 1 миллиарда фунтов.

Владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, хотят получить за клуб 6 миллиардов фунтов.

На покупку «МЮ» также претендует бизнесмен Джим Рэтклифф, причем он готов купить 80 процентов акций клуба и согласен оставить остальные 20 процентов под контролем Глейзеров.

Футбол
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