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Сегодня, 16:29

Кайл Уокер принял решение не переходить в «Баварию»

Алина Савинова
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер решил остаться в команде, несмотря на достигнутую ранее устную договоренность с мюнхенской «Баварией», сообщает The Athletic.

«Бавария» с июня вела переговоры с «горожанами» по поводу трансфера футболиста. Отмечается, что клубы не успели договориться о гонораре.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Сити» предложило игроку новый контракт. По информации источника, Уокер на данный момент размышляет над предложением команды.

Защитник выступает за «Сити» с 2017 года. В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 39 матчей в составе английского клуба во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://theathletic.com/4758078/2023/08/08/kyle-walker-transfer-news-man-city-contract-bayern/
Кайл Уокер
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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