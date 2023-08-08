Кайл Уокер принял решение не переходить в «Баварию»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер решил остаться в команде, несмотря на достигнутую ранее устную договоренность с мюнхенской «Баварией», сообщает The Athletic.

«Бавария» с июня вела переговоры с «горожанами» по поводу трансфера футболиста. Отмечается, что клубы не успели договориться о гонораре.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Сити» предложило игроку новый контракт. По информации источника, Уокер на данный момент размышляет над предложением команды.

Защитник выступает за «Сити» с 2017 года. В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 39 матчей в составе английского клуба во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года.