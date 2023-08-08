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Сегодня, 16:31

«Тоттенхэм» подписал защитника «Вольфсбурга» ван де Вена за 40 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Тоттенхэм» объявил о переходе из «Вольфсбурга» защитника Микки ван де Вена.

«Мы рады объявить о подписании контракта с Микки ван де Веном из «Вольфсбурга» при условии получения международного разрешения на работу», — говорится на сайте «Тоттенхэма».

Отмечается, что контракт 22-летнего защитника рассчитан до 2029 года. Игрок будет выступать под 37-м номером.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 ван де Вен провел за «Вольфсбург» 36 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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Источник: https://www.tottenhamhotspur.com/news/2023/august/van-de-ven-arrives-from-vfl-wolfsburg/
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