«Тоттенхэм» подписал защитника «Вольфсбурга» ван де Вена за 40 миллионов евро

Сегодня, 16:31
«Тоттенхэм» объявил о переходе из «Вольфсбурга» защитника Микки ван де Вена.
«Мы рады объявить о подписании контракта с Микки ван де Веном из «Вольфсбурга» при условии получения международного разрешения на работу», — говорится на сайте «Тоттенхэма».
Отмечается, что контракт 22-летнего защитника рассчитан до 2029 года. Игрок будет выступать под 37-м номером.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 ван де Вен провел за «Вольфсбург» 36 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.