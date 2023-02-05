Каземиро рассказал, что на протяжении всей карьеры его имя на футболке пишут неправильно

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро заявил, что его имя неправильно пишут.
«Мое имя — Карлос Энрике Казимиро, то есть пишется через «и». Еще когда я только начал выступать за «Сан-Паулу», мне выдали футболку с ошибкой, где написали имя через «е». Я отлично дебютировал, а так как всегда был суеверным, сказал: «Оставьте все как есть!» После этого имя закрепилось за мной, и я не стал ничего менять», — приводит слова бразильца Sky Sports.
Напомним, что бразильский хавбек перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года из «Реала».
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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