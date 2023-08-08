Кейн установил для «Баварии» дедлайн

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил дедлайн перед руководством «Баварии», сообщает журналист Мэтт Лоу.

По данным источника, футболист готов к трансферу до старта нового сезона АПЛ. Таким образом, у «Баварии» есть меньше недели, чтобы договориться с «Тоттенхэмом» о переходе англичанина.

Сообщалось, что мюнхенцы могут отложить покупку футболиста до зимнего трансферного окна в январе 2024 года.

Сезон для «Тоттенхэма» начинается 13 августа. Команда встретится с «Брентфордом».

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» заканчивается в конце сезона-2023/24.