Клопп: «Думаю, ван Дейк сможет сыграть с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии защитника Вирджила ван Дейка.

«Думаю, Вирджил сможет сыграть с «Ньюкаслом». В четверг он выглядел абсолютно готовым, и сегодня, я думаю, он будет выглядеть так же. Мы примем решение», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

31-летний голландец получил травму 2 января в матче чемпионата Англии против «Брентфорда». 13 февраля он попал в заявку на встречу с «Эвертоном», но не вышел на поле.

Матч 24-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» пройдет 18 февраля и начнется в 20.30 мск.