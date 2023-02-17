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Сегодня, 19:47

Клопп: «Думаю, ван Дейк сможет сыграть с «Ньюкаслом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии защитника Вирджила ван Дейка.

«Думаю, Вирджил сможет сыграть с «Ньюкаслом». В четверг он выглядел абсолютно готовым, и сегодня, я думаю, он будет выглядеть так же. Мы примем решение», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

31-летний голландец получил травму 2 января в матче чемпионата Англии против «Брентфорда». 13 февраля он попал в заявку на встречу с «Эвертоном», но не вышел на поле.

Матч 24-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» пройдет 18 февраля и начнется в 20.30 мск.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
Юрген Клопп
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