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Сегодня, 08:19

Клопп оценил физическую форму «Ливерпуля» перед началом сезона АПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу в товарищеском матче над «Карлсруэ» — 4:2.

«Ранние товарищеские матчи созданы не для того, чтобы радоваться уровню игры. Мы упорно тренируемся, чтобы набрать форму. Я не ожидал, что мы сегодня покажем идеальный футбол, мне изначально было ясно, что будет тяжело. Тем более что мы играли с сильным соперником. Думаю, все могут быть довольны по итогам этого матча», — сказал тренер после встречи.

В этом матче у победителей отличились Дарвин Нуньес, Коди Гакпо и Диогу Жота (дважды).

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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